Киевсовет одобрил бюджет на 2021 год. Фото: ЕС

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Бюджет Киева на 2021 год одобрили депутаты Киевского городского совета.

Такое решение в четверг, 24 декабря, поддержали 74 депутата. Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы составляют порядка 57,8 млрд. Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что на образование выделили больше всего денег — 24,7 млрд грн. Финансирование этого направления составляет 43% от всех расходов бюджета Киева. Еще 8,7 млрд грн или 15% городского бюджета предусмотрели на транспорт и дорожное хозяйство.

На здравоохранение направили почти 6,2 млрд грн, а на социальную защиту в смете предусмотрено 5,1 млрд грн, ЖКХ — почти 3,8 млрд грн, культуру и искусство — около 1,6 млрд грн, физическую культуру и спорт —почти 1,3 млрд грн, обслуживание местного долга — 415,5 млн грн, строительство — 235,2 млн грн.

Мы продолжим в Киеве ремонт дорог, обновление инфраструктуры, реконструкцию детсадов и школ, больниц, восстановление киевских парков и скверов, туристических объектов столицы. Планируем также увеличить зарплату работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам. Это очень важно. Из масштабных проектов —мы должны достроить Подольско-Воскресенский мост и две станции метро на Виноградарь. И конечно же, мы и в дальнейшем будем поддерживать наших медиков. Поэтому немалую часть средств направим и на противодействие коронавируса, — заявил городской председатель Виталий Кличко.

Между тем стало известно, что «Европейская солидарность» в Киевсовете не поддержала бюджет на 2021 год. По словам депутата Леонида Емца, партия не голосовала «за», потому что проект бюджета столицы на следующий год якобы «содержит много коррупционных рисков, не отвечает потребностям времени и является откровенно политизированным». В «ЕС» считают, что под прикрытием сотен страниц бюджета и колонок цифр происходит скрытое перераспределение власти в Киеве.

Позиция нашей фракции очень проста. Этот бюджет — не об интересах киевлян. Это — бюджет об интересах конкретной политической силы и их прихвостней. Мы не поддерживаем этот бюджет. Потому что «еЕвропейская солидарность» не будет соучастником преступного распила бюджета, который освящается под давлением улицы Банковая, — цитирует Емца пресс-служба партии.

Напомним, бывший народный депутат Максим Микитась заявил, что партию «Слуга народа» во время предвыборной кампании 2019 года финансировали за счет средств, выделенных на строительство столичного Подольско-Воскресенского моста, который так и не достроили.