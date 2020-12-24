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Ракурс
25 декабря празднуют католическое Рождество. Фото:freepik.com

25 декабря отмечают Рождество по григорианскому календарю

24 дек 2020, 22:19
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25 декабря католики отмечают Рождество Христово. Праздник этого дня отмечается по григорианскому календарю. Первые упоминания о праздновании Рождества Христова западными христианами 25 декабря относятся к IV в.

В этот день в храмах проводятся три рождественских богослужения: в честь Бога-Отца, Божьей Матери и христианской души. В католических храмах оформляют вертепы — ясли с младенцем Иисусом, Девой Марией, Иосифом, пастухами и домашними животными.

Считается, что на Рождество нельзя одевать старую одежду, нельзя работать, убирать и выносить из избы сор.

Народные приметы на 25 декабря:

  • Метель в канун Рождества — к ранним листьям.
  • Если Рождество теплое — весна холодная.
  • Сильные холода на праздник — к богатому урожаю.
  • Снег на Рождество — год будет удачным.

В мире 25 декабря празднуют День Конституции в Китае и на Тайване, День эффективного управления в Индии, День защиты детей в Африке, День «Поцелуй повара» в США.


25 декабря в истории:

  • 336 год — в Риме состоялось первое документально подтвержденное празднование Рождества.
  • 1000 год — создание Венгерского королевства во главе со Стефаном I.
  • 1066 год — Вильгельм Завоеватель стал королем Англии.
  • 1741 год — шведский астроном и математик Андерс Цельсий изобрел шкалу измерения температуры.
  • 1855 год — в Канаде состоялась первая известная ныне игра в хоккей.
  • 1923 год — впервые на новогодней елке в Белом доме засветили электрическую гирлянду.

Напомним, 24 декабря православная церковь почитает преподобного Даниила Столпника — монаха-аскета, который, как считается, более трех десятилетий провел в уединении на столбе во Фракии.

Источник: Ракурс


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