25 декабря празднуют католическое Рождество. Фото:freepik.com

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Ракурс

25 декабря католики отмечают Рождество Христово. Праздник этого дня отмечается по григорианскому календарю. Первые упоминания о праздновании Рождества Христова западными христианами 25 декабря относятся к IV в.

В этот день в храмах проводятся три рождественских богослужения: в честь Бога-Отца, Божьей Матери и христианской души. В католических храмах оформляют вертепы — ясли с младенцем Иисусом, Девой Марией, Иосифом, пастухами и домашними животными.

Считается, что на Рождество нельзя одевать старую одежду, нельзя работать, убирать и выносить из избы сор.

Народные приметы на 25 декабря:

Метель в канун Рождества — к ранним листьям.

Если Рождество теплое — весна холодная.

Сильные холода на праздник — к богатому урожаю.

Снег на Рождество — год будет удачным.

В мире 25 декабря празднуют День Конституции в Китае и на Тайване, День эффективного управления в Индии, День защиты детей в Африке, День «Поцелуй повара» в США.

25 декабря в истории:

336 год — в Риме состоялось первое документально подтвержденное празднование Рождества.

1000 год — создание Венгерского королевства во главе со Стефаном I.

1066 год — Вильгельм Завоеватель стал королем Англии.

1741 год — шведский астроном и математик Андерс Цельсий изобрел шкалу измерения температуры.

1855 год — в Канаде состоялась первая известная ныне игра в хоккей.

1923 год — впервые на новогодней елке в Белом доме засветили электрическую гирлянду.

Напомним, 24 декабря православная церковь почитает преподобного Даниила Столпника — монаха-аскета, который, как считается, более трех десятилетий провел в уединении на столбе во Фракии.