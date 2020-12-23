На 24 декабря приходится вечер Рождества, фото: Храм Св. Димитрия Солунского

https://racurs.ua/n148208-24-dekabrya-otmechaetsya-den-rabotnikov-arhivnyh-uchrejdeniy-i-vecher-rojdestva.html

Ракурс

24 декабря в Украине ежегодно отмечается День работников архивных учреждений.

Этот профессиональный праздник был введен в 1998 году тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой «учитывая значительный вклад архивных учреждений Украины в развитие отечественной науки и культуры, другие сферы жизни общества, необходимость последующего совершенствования архивного дела и в поддержку инициативы работников архивных учреждений».

Эта дата выбрана, поскольку 24 декабря 1993 года Верховная Рада приняла отраслевой закон «О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях».

Христиане, придерживающиеся григорианского или новоюлианского календаря, в этот день празднуют вечер Рождества Христова — один из самых торжественных христианских праздников. Рождество по григорианскому календарю приходится на 25 декабря, которое с 2017 года в Украине является выходным днем.

Православная церковь в этот день чтит преподобного Даниила Столпника — монаха-аскета, который, как считается, более трех десятилетий провел в уединении на столбе во Фракии.

Народные приметы: