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Ракурс
На 24 декабря приходится вечер Рождества, фото: Храм Св. Димитрия Солунского

24 декабря отмечается День работников архивных учреждений и вечер Рождества

23 дек 2020, 22:48
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24 декабря в Украине ежегодно отмечается День работников архивных учреждений.

Этот профессиональный праздник был введен в 1998 году тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой «учитывая значительный вклад архивных учреждений Украины в развитие отечественной науки и культуры, другие сферы жизни общества, необходимость последующего совершенствования архивного дела и в поддержку инициативы работников архивных учреждений».

Эта дата выбрана, поскольку 24 декабря 1993 года Верховная Рада приняла отраслевой закон «О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях».

Христиане, придерживающиеся григорианского или новоюлианского календаря, в этот день празднуют вечер Рождества Христова — один из самых торжественных христианских праздников. Рождество по григорианскому календарю приходится на 25 декабря, которое с 2017 года в Украине является выходным днем.


Православная церковь в этот день чтит преподобного Даниила Столпника — монаха-аскета, который, как считается, более трех десятилетий провел в уединении на столбе во Фракии.

Народные приметы:

  • синие облака на небе в єтот день — к теплым дождям;
  • если небо звездное и ясное — утром следует ожидать заморозков;
  • если на земле в этот день лежит снег — лето будет холодным;
  • если в этот день погода пасмурная — лето будет дождливым;
  • если в этот день тепло, а ночью заморозки — погода в апреле будет погожей.

Источник: Ракурс


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