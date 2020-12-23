На 24 грудня припадає надвечір’я Різдва, фото: Храм Св. Димитрія Солунського

https://racurs.ua/ua/n148208-24-grudnya-vidznachaut-den-pracivnykiv-arhivnyh-ustanov-ta-nadvechir-ya-rizdva.html

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24 грудня в Україні щороку відзначають День працівників архівних установ.

Це професійне свято було запроваджене у 1998 році тодішнім президентом України Леонідом Кучмою «враховуючи значний внесок архівних установ України у розвиток вітчизняної науки і культури, інші сфери життя суспільства, необхідність подальшого вдосконалення архівної справи та на підтримку ініціативи працівників архівних установ».

Цю дату обрано, оскільки 24 грудня 1993 року Верховна Рада ухвалила галузевий закон «Про Національний архівний фонд і архівні установи».

Християни, які дотримуються григоріанського чи новоюліанського календаря, цього дня святкують надвечір’я Різдва Христового — одне з найурочистіших християнських свят. Різдво за григоріанським календарем припадає на 25 грудня, яке з 2017 року в Україні є вихідним днем.

Православна церква цього дня вшановує преподобного Даниїла Стовпника — монаха-аскета, котрий, як вважається, понад три десятиліття провів в усамітненні на стовпі у Фракії.

Народні прикмети: