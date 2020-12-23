США запровадили санкції проти білоруських силовиків

Під час акції протесту в Білорусі, фото: «Фотографы против»

https://racurs.ua/ua/n148207-ssha-zaprovadyly-sankciyi-proty-biloruskyh-sylovykiv.html

Ракурс

США запровадили санкції проти низки білоруських фізичних і юридичних осіб, причетних до фальсифікації серпневих президентських виборів та подальших утисків демократичних процесів.

Про це йдеться у заявах Мінфіну та Держдепу США.

Під санкції, зокрема, потрапили:

перший заступник голови МВС — начальника кримінальної міліції Білорусі Геннадій Казакевич;

підрозділ КДБ Білорусі «Альфа»;

Головне управління внутрішніх справ Мінського міського виконкому;

Мінський загін міліції спеціального призначення;

Центральна виборча комісія Білорусі.

Крім того, Держдеп США запровадив візові обмеження для 39 фізичних осіб, «відповідальних за підрив білоруської демократії». Зазначається, що загалом візові обмеження у зв’язку з подіями в Білорусі США запровадили для 63 громадян цієї країни.

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Їхнім переможцем було оголошено багаторічного президента країни Олександра Лукашенка. Низка країн світу не визнали перемогу Лукашенка.

Вибори також спровокували масові акції протесту, учасники котрих вважають справжнім їх переможцем опозиційного кандидата Світлану Тихановську. Протести супроводжуються численними випадками жорстокості силовиків до мітингувальників.

Нагадаємо, Україна спростила білорусам порядок оформлення посвідок на тимчасове проживання.