США ввели санкции против белорусских силовиков

Во время акции протеста в Беларуси, фото: «Фотографы против»

https://racurs.ua/n148207-ssha-vveli-sankcii-protiv-belorusskih-silovikov.html

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США ввели санкции против ряда белорусских физических и юридических лиц, причастных к фальсификации августовских президентских выборов и дальнейшим притеснениям демократических процессов.

Об этом говорится в заявлениях Минфина и Госдепа США.

Под санкции, в частности, попали:

первый заместитель главы МВД — начальника криминальной милиции Беларуси Геннадий Казакевич;

подразделение КГБ Беларуси «Альфа»;

Главное управление внутренних дел Минского городского исполкома;

Минский отряд милиции специального назначения;

Центральная избирательная комиссия Беларуси.

Кроме того, Госдеп США ввел визовые ограничения для 39 физических лиц, «ответственных за подрыв белорусской демократии». Отмечается, что в целом визовые ограничения в связи с событиями в Беларуси США ввели для 63 граждан этой страны.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Их победителем был объявлен многолетний президент страны Александр Лукашенко. Ряд стран мира не признали победу Лукашенко.

Выборы также спровоцировали массовые акции протеста, участники которых считают настоящим их победителем оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Протесты сопровождаются многочисленными случаями жестокости силовиков к митингующим.

Напомним, Украина упростила белорусам порядок оформления вида на временное проживание.