Виталий Маркив, фото: detector.media

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Министерство иностранных дел (МИД) Украины отреагировало на выдвинутые Следственным комитетом РФ обвинения против украинского нацгвардейца Виталия Маркива и объявление его Россией в розыск.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что Следком РФ уже не впервые прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой МИД Украины.

Это касается и вопроса использования Интерпола для политически мотивированных преследований, — отмечают в ведомстве.

В министерстве пообещали в полной мере «выполнить свои функции и обеспечить защиту прав и интересов граждан Украины».

Постановление Следственного комитета РФ по выдвижению «обвинения» военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в убийстве и объявления его в международный розыск ничтожны, — подчеркивают в МИДе.

В России относмительно Маркива, недавно оправданного итальянским судом, возбудили уголовное дело за якобы причастность к убийству на Донбассе гражданина РФ Андрея Миронова, который погиб во время боев под Славянском в 2014 году.

Выдвинутые Маркиву обвинения, согласно российскому законодательству, предусматривают пожизненное заключение.

Напомним, 3 ноября итальянский суд полностью оправдал Маркива, которого обвиняли в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и Миронова, бывшего переводчиком итальянца.