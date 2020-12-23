Нацгвардейцу Маркиву выдвинул обвинения следком России. Фото: МВД Украини

https://racurs.ua/n148179-nacgvardeycu-markivu-vydvinul-obvineniya-sledkom-rossii.html

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Россия выдвинула обвинения против украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Его обвиняют в убийстве российского гражданина Андрея Миронова, сообщают в пресс-службе следственного комитета РФ.

Маркива обвиняют в преступлениях, предусмотренных несколькими пунктами ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды).

По версии Следкома, украинский нацгвардеец в мае 2014 года на Донбассе якобы передал артиллеристам координаты россиянина и двух иностранных журналистов, а затем стрелял в них из автомата.



Статья обвинения предусматривает пожизненное заключение.

Напомним, Маркива обвиняли в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и его переводчика, российского правозащитника Андрея Миронова 24 мая 2014 года во время боевых действий в городе Славянск Донецкой области. В июле прошлого года ему присудили 24 года неволи.

3 ноября итальянский суд полностью оправдал нацгвардейца Маркива, после чего он вернулся в Украину.