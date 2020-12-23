Нацгвардейцу Маркиву выдвинул обвинения Следком Россииhttps://racurs.ua/n148179-nacgvardeycu-markivu-vydvinul-obvineniya-sledkom-rossii.htmlРакурс
Россия выдвинула обвинения против украинского нацгвардейца Виталия Маркива.
Его обвиняют в убийстве российского гражданина Андрея Миронова, сообщают в пресс-службе следственного комитета РФ.
Маркива обвиняют в преступлениях, предусмотренных несколькими пунктами ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды).
По версии Следкома, украинский нацгвардеец в мае 2014 года на Донбассе якобы передал артиллеристам координаты россиянина и двух иностранных журналистов, а затем стрелял
в них из автомата.
Статья обвинения предусматривает пожизненное заключение.
Напомним, Маркива обвиняли в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и его переводчика, российского правозащитника Андрея Миронова 24 мая 2014 года во время боевых действий в городе Славянск Донецкой области. В июле прошлого года ему присудили 24 года неволи.
3 ноября итальянский суд полностью оправдал нацгвардейца Маркива, после чего он вернулся в Украину.