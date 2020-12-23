Нацгвардійцю Марківу висунув звинувачення слідком Росії. Фото: МВС України

https://racurs.ua/ua/n148179-nacgvardiycu-markivu-vysunuv-zvynuvachennya-slidkom-rosiyi.html

Ракурс

Росія висунула звинувачення проти українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Його звинувачують у вбивстві російського громадянина Андрія Миронова, повідомляють у прес-службі слідчого комітету РФ.

Марківа звинувачують у злочинах, передбачених кількома пунктами ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу Росії (вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом з мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі).

За версією Слідкома, український нацгвардієць в травні 2014 року на Донбасі нібито передав артилеристам координати росіянина і двох іноземних журналістів, а потім стріляв у них з автомата.

Стаття обвинувачення передбачає довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Марківа звинувачували у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його перекладача, російського правозахисника Андрія Миронова 24 травня 2014 року під час бойових дій у місті Слов’янськ Донецької області. У липні минулого року йому присудили 24 роки неволі.

3 листопада італійський суд повністю виправдав нацгвардійця Марківа, після чого він повернувся в Україну.