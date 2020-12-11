Віталій Марків, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n147648-vypravdanogo-v-italiyi-nacgvardiycya-markiva-zaochno-areshtuvav-moskovskyy-sud.html

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Віталія Марківа, українського нацгвардійця, котрий впродовж тривалого часу перебував за ґратами в Італії за звинуваченням у нібито причетності до загибелі в зоні бойових дій на Донбасі італійського репортера Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова, заочно заарештував Басманний суд Москви.

Росіянами Марків оголошений у розшук за обвинуваченням у нібито «вбивстві двох осіб на Донбасі», котре стосується цього ж інциденту, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Росіяни звинувачують Марківа за ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу РФ (вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом з мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі).

Марківа заочно «заарештовано» на два місяці за поданням Слідчого комітету РФ.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України вважає, що такими діями правлячий режим в РФ фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Марківа.

А коли не вдалося — розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: «На воре и шапка горит!» — переконаний міністр.

Україна ніколи не залишить свого солдата! — додав Аваков.



Нагадаємо, 3 листопада Апеляційний суд Мілана виправдав Марківа і нацгвардієць вийшов на волю. Згодом він повернувся до України.