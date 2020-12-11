Виталий Маркив, фото: Офис президента

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Виталия Маркива, украинского нацгвардейца, который в течение длительного времени находился за решеткой в Италии по обвинению в якобы причастности к гибели в зоне боевых действий на Донбассе итальянского репортера Андреа Роккелли и его переводчика россиянина Андрея Миронова, заочно арестовал Басманный суд Москвы.

Россиянами Маркив объявлен в розыск по обвинению в якобы «убийстве двух человек на Донбассе», касающимся этого же инцидента, сообщает агентство «Интерфакс».

Россияне обвиняют Маркива по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды).

Маркива заочно «арестовали» на два месяца по представлению Следственного комитета РФ.

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины считает, что такими действиями правящий режим в РФ фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела Маркива.

А когда не удалось — начинает нескрываемое собственное преследование! Как говорят в России: «На воре и шапка горит!» — убежден министр.



Украина никогда не оставит своего солдата! — добавил Аваков.

Напомним, 3 ноября Апелляционный суд Милана оправдал Маркива и нацгвардеец вышел на свободу. Впоследствии он вернулся в Украину.