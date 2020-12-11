Мэр Черкасс. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n147647-opalnyy-mer-cherkass-izvinilsya-pered-zelenskim-video-izvineniy.html

Ракурс

Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс, извинился перед президентом Владимиром Зеленским, с которым он активно ссорился из-за карантинных ограничений.

Он призвал всех местных депутатов забыть о распрях и начать реализацию неотложных проектов. Об этом он сообщил в своем видеообращении, которое опубликовал на странице в Facebook.





Мэр Черкасс заявил, что мечтает о том, что противостояние между ним и центральной властью закончится, и местная и центральная власть объединят свои силы в борьбе с пандемией коронавируса.

Я, как городской голова, хотел бы сначала, наверное, и извиниться перед президентом. Я — горячий человек, но я — искренний человек, и буду всегда стоять бок о бок с людьми, которые будут защищать нашу страну. Так что, господин президент, я бы хотел официально извиниться. Хотел сказать, что наша задача совместно работать на страну, — сказал Бондаренко.

Как известно, в конце мая 2020 года Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против президента Владимира Зеленского. Речь шла о высказываниях в контексте ответа Зеленского журналисту о Бондаренко: «Я за один стол с такими бандитами не сяду». Мэр просил взыскать с Зеленского 1 гривну за «моральный ущерб».

Печерский районный суд Киева иск Бондаренко не поддержал. Весной горисполком Черкасс решил отменить ряд карантинных ограничений. По факту ослабления карантина полиция Черкасс начала уголовное производство, а министр Арсен Аваков предупредил Бондаренко о жесткой реакции на его решение. В ответ мэр записал видеообращение, в котором заявил, что не боится угроз, и привык к преследованиям. Осенью Бондаренко переизбран на посту мэра Черкасс.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что не поддерживает карантина «выходного дня», и считает, что все предприниматели города имеют право работать с соблюдением карантинных норм.