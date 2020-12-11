Мер Черкас. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n147647-opalnyy-mer-cherkas-vybachyvsya-pered-zelenskym-video-vybachen.html

Ракурс

Анатолій Бондаренко, мер Черкас, вибачився перед президентом Володимиром Зеленським, з яким він активно чубився через карантинні обмеження.

Він закликав усіх місцевих депутатів забути про чвари та розпочати реалізацію нагальних проектів. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, яке опублікував на сторінці у Facebook.

Мер Черкас заявив, що мріє про те, що протистояння між ним та центральною владою закінчиться, і місцева та центральна влада об'єднають свої сили у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Я, як міський голова, хотів би спершу, напевно, й повибачатися перед президентом. Я — гаряча людина, але я — щира людина, і буду завжди стояти пліч-о-пліч із людьми, які будуть захищати нашу країну. Так що, пане президенте, я б хотів офіційно вибачитися. Хотів сказати, що наше завдання спільно працювати на країну, — сказав Бондаренко.

Як відомо, наприкінці травня 2020 року Бондаренко звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності проти президента Володимира Зеленського. Йшлося про висловлювання в контексті відповіді Зеленського журналістові про Бондаренка: «Я за один стіл з такими бандитами не сяду». Мер просив стягнути із Зеленського 1 гривню за «моральну шкоду».

Печерський районний суд Києва позов Бондаренка не підтримав. Навесні міськвиконком Черкас вирішив скасувати низку карантинних обмежень. За фактом послаблення карантину поліція Черкас розпочала кримінальне провадження, а міністр Арсен Аваков попередив Бондаренка про жорстку реакцію на його рішення.

У відповідь мер записав відеозвернення, у якому заявив, що не боїться погроз та звик до переслідувань. Восени Бондаренка переобрали на посаді мера Черкас.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що не підтримує карантину «вихідного дня» та вважає, що всі підприємці міста мають право працювати із дотриманням карантинних норм.