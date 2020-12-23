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Ракурс
Віталій Марків, фото: detector.media

Постанова щодо Марківа є «нікчемною» — у МЗС відреагували на дії Росії

23 гру 2020, 21:37
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Міністерство закордонних справ (МЗС) України відреагувало на висунуті Слідчим комітетом РФ звинувачення проти українського нацгвардійця Віталія Марківа та оголошення його Росією в розшук.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголошують, що Слідком РФ вже не вперше вдається до підміни правоохоронних функцій виконанням політичних замовлень. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою МЗС України.

Це стосується і питання використання Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань, — наголошують у відомстві.

В міністерстві пообіцяли повною мірою «виконати свої функції і забезпечити захист прав та інтересів громадян України».

Постанова Слідчого комітету РФ щодо висунення «обвинувачення» військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу у вбивстві та оголошення його у міжнародний розшук є нікчемною, — наголошують в МЗС.

У Росії щодо Марківа, нещодавно виправданого італійським судом, відкрили кримінальну справу за нібито причетність до вбивства на Донбасі громадянина РФ Андрія Миронова, котрий загинув під час боїв під Слов’янськом у 2014 році.


Висунуті Марківу обвинувачення, згідно з російським законодавством, передбачають довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 3 листопада італійський суд повністю виправдав Марківа, котрого звинувачували в причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та Миронова, який був перекладачем італійця.

Джерело: Ракурс


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