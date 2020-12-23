Віталій Марків, фото: detector.media

https://racurs.ua/ua/n148206-postanova-schodo-markiva-ie-nikchemnou-u-mzs-vidreaguvaly-na-diyi-rosiyi.html

Ракурс

Міністерство закордонних справ (МЗС) України відреагувало на висунуті Слідчим комітетом РФ звинувачення проти українського нацгвардійця Віталія Марківа та оголошення його Росією в розшук.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголошують, що Слідком РФ вже не вперше вдається до підміни правоохоронних функцій виконанням політичних замовлень. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою МЗС України.

Це стосується і питання використання Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань, — наголошують у відомстві.

В міністерстві пообіцяли повною мірою «виконати свої функції і забезпечити захист прав та інтересів громадян України».

Постанова Слідчого комітету РФ щодо висунення «обвинувачення» військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу у вбивстві та оголошення його у міжнародний розшук є нікчемною, — наголошують в МЗС.

У Росії щодо Марківа, нещодавно виправданого італійським судом, відкрили кримінальну справу за нібито причетність до вбивства на Донбасі громадянина РФ Андрія Миронова, котрий загинув під час боїв під Слов’янськом у 2014 році.

Висунуті Марківу обвинувачення, згідно з російським законодавством, передбачають довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 3 листопада італійський суд повністю виправдав Марківа, котрого звинувачували в причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та Миронова, який був перекладачем італійця.