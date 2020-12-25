Санта Клаус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148264-z-rizdvom-hrystovym-santa-klaus-vidvidaie-astronavtiv-na-mks.html

Ракурс

Католицьке Різдво, яке урочисто відзначають сьогодні, 25 грудня, не омине і астронавтів. Федеральне управління цивільної авіації (FAA) видало Санта-Клаусу спеціальні дозволи на політ для відвідування Міжнародної космічної станції (МКС).

Санта відправиться в космос на власному кораблі під назвою StarSleigh-1 («Космічні сани»). Про це повідомляє «Популярная механика».

Повідомляється, що тепер Санта-Клаус зможе скористатися «особливими повноваженнями» для доставляння вантажів між штатами безпосередньо на даху Сполучених Штатів в переддень католицького Різдва.



Зазначається, що Санта-Клаус буде використовувати власну космічну капсулу під назвою StarSleigh-1 («Космічні сани») з приводом від ракети «Рудольф», назва якої походить від імені одного з оленят Санта-Клауса.

Ліцензія на місію містить в собі як запуск, так і операції по поверненню в атмосферу, і буде здійснюватися з космодрому в США.

Зауважимо, що Санта-Клаус — не перший, хто отримав дозвіл відвідати МКС в цьому році. Перша приватна компанія, якій це вдалося — SpaceX, що належить Ілону Маску. У травні вона відправила астронавтів на МКС під час випробувального польоту Demo-2. У листопаді SpaceX також запустила Crew-1 — місію з доставки чотирьох астронавтів на борт МКС у співпраці з NASA.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що католицьке Різдво починають святкувати у світі. Маршрут Санти відстежує об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки. Військові стежать за координатами саней в режимі реального часу. Всі охочі можуть стежити за подорожжю Санта-Клауса онлайн.

Він почав свій маршрут з Північного полюса на санях з позивним Red nose («Червоний ніс») і бортовим номером HoHoHo. Цій традиції вже 65 років — вперше маршрут Санта-Клауса почали відстежувати в 1955 році.