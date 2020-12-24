НАБУ растолковало, как Венедиктова "сливает" дела

https://racurs.ua/n148249-nabu-rastolkovalo-kak-venediktova-slivaet-dela.html

Ракурс

Конфликт между Антикоррупционным бюро и Офисом генпрокурора 24 декабря снова перешел в публичную плоскость. НАБУ в очередной раз обвинило ведомство Ирины Венедиктовой в развале уголовного производства.

Это произошло после того, как заместитель генпрокурора внезапно передал дело Максима Микитася, фигурантом которого является и заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, из НАБУ в Службу безопасности Украины.

В НАБУ заявили, что между резонансными делами, которые расследует НАБУ, прослеживается схема ухода от ответственности с помощью попыток передать дела в другие правоохранительные органы и избежать их направление в Антикоррупционный суд.

Схема проста: сторона защиты обращается в Печерский райсуд (который вообще не должен рассматривать дела по топ-коррупции), который обязывает генпрокурора определить новую подследственность. Генпрокурор добросовестно выполняет такие незаконные судебные решения, очевидно противоречащие законодательству — дела НАБУ запрещено передавать в другие органы досудебного расследования, — сообщила пресс-служба НАБУ.

В частности, в Бюро утверждают, что подобная практика была применена в производстве по «ВиЭйБи Банку». Расследование осуществляют с октября 2016 года. В феврале 2019 года бывший генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в производстве в следственном управлении Национальной полиции, следователи которой 9 августа 2019 года закрыли дело в связи с отсутствием состава преступления.

В сентябре 2019 года постановление о закрытии отменил генпрокурор Руслан Рябошапка, который признал подследственность по делу за детективами Национального бюро.

В НАБУ сообщили, что такие же действия совершаются в деле по факту подкупа эксперта, который является эпизодом в деле о хищении имущества Нацгвардии. Генеральный прокурор Венедиктова без предупреждения сменила прокуроров.

А вот в производстве по формуле «Роттердам+" прокурора не меняют, несмотря на его неоднократные попытки закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство противоправных действий должностных лиц и представителей группы компаний-бенефициаров.

В то же время НАБУ обеспокоено дальнейшей судьбой дела ОАСК. Ее еще в августе Печерский райсуд столицы принял решение забрать его из НАБУ. После обжалования суд безосновательно не передает материалы для дальнейшего рассмотрения в апелляции ВАКС, считают в Бюро.