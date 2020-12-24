НАБУ розтлумачило, як Венедіктова "зливає" справи

https://racurs.ua/ua/n148249-nabu-roztlumachylo-yak-venediktova-zlyvaie-spravy.html

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Конфлікт між Антикорупційним бюро і Офісом генпрокурора 24 грудня знову перейшов у публічну площину. НАБУ вкотре звинуватило відомство Ірини Венедіктової у розвалі кримінального провадження.

Це сталося після того, як заступник генпрокурора раптово передав справу Максима Микитася, фігурантом якої є і заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, від НАБУ до Служби безпеки України.

В НАБУ заявили, що між резонансними справами, які розслідує НАБУ, прослідковується схема уникнення відповідальності через намагання передати справи до інших правоохоронних органів та уникнення скерування їх до Антикорупційного суду.

Схема проста: сторона захисту звертається до Печерського райсуду (який взагалі не має розглядати справи щодо топ-корупції), той зобов’язує генпрокурора визначити нову підслідність. Генпрокурор сумлінно виконує такі незаконні судові рішення, які очевидно протирічать законодавству — справи НАБУ заборонено передавати до інших органів досудового розслідування, — повідомила прес-служба НАБУ.

Зокрема, в Бюро стверджують, що подібна практика була застосована у провадженні щодо «ВіЕйБі Банку». Розслідування здійснюють з жовтня 2016 року. В лютому 2019 року колишній генеральний прокурор Юрій Луценко визначив підслідність у провадженні за слідчим управлінням Національної поліції, слідчі якої 9 серпня 2019 року закрили провадження у зв’язку з відсутністю складу злочину.

У вересні 2019 року постанову про закриття скасував генпрокурор Руслан Рябошапка, який визнав підслідність у справі за детективами Національного бюро.

В НАБУ повідомили, що такі ж дії вчиняються у справі за фактом підкупу експерта, яка є епізодом у справі про розкрадання майна Нацгвардії. Генеральний прокурор Венедіктова без попередження змінила прокурорів.

А от у провадженні щодо формули «Роттердам+" прокурора не змінюють, незважаючи на його неодноразове намагання закрити справу й унеможливити публічний судовий розгляд протиправних дій службових осіб НКРЕКП і представників групи компаній-бенефіціарів.

Водночас НАБУ стурбоване подальшою долею справи ОАСК. Її ще у серпні Печерський райсуд столиці ухвалив рішення забрати з НАБУ. Після оскарження суд безпідставно не передає матеріали для подальшого розгляду в апеляції ВАКС.