Боец ВСУ подорвался на взрывном устройстве в зоне ООС. Фото: Сегодня

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Ракурс

Военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на Донбассе.

Ранения украинский боец получил в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой области. Инцидент произошел днем, 24 декабря. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что раненому бойцу оказали медицинскую помощь и оперативно госпитализировали. Сейчас защитнику ничего не угрожает. Обстоятельства трагедии выясняет рабочая группа военной службы правопорядка и командование части.

В штабе ООС сообщили, что 23 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Противник стрелял из автоматических станковых и подствольных гранатометов вблизи Водяного. А в направлении позиций украинских защитников неподалеку Талаковки оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки противник стрелял в сторону бойцов ВСУ из ручного противотанкового гранатомета.

Напомним, 22 декабря на Донбассе зафиксировали пять обстрелов. В частности, на Донецком направлении возле села Водяного зафиксирован обстрел из артиллерийской системы калибром 122-мм, а также ручных и станковых противотанковых гранатометов.