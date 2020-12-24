Боєць ЗСУ підірвався на вибуховому пристрої в зоні ООС. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/ua/n148248-boiec-zsu-pidirvavsya-na-vybuhovomu-prystroyi-v-zoni-oos.html

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Військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на Донбасі.

Поранення український боєць дістав внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області. Інцидент трапився вдень, 24 грудня. Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Наголошується, що пораненому бійцеві надали медичну допомогу та оперативно госпіталізували. Наразі захисникові нічого не загрожує. Обставини трагедії з’ясовує робоча група військової служби правопорядку та командування частини.

В штабі ООС повідомили, що 23 грудня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Противник стріляв із автоматичних станкових та підствольних гранатометів поблизу Водяного. А у напрямку позицій українських захисників неподалік Талаківки окупанти стріляли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А в передмісті Авдіївки противник стріляв у бік бійців ЗСУ з ручного протитанкового гранатомета.

Нагадаємо, 22 грудня на Донбасі зафіксували п’ять обстрілів. Зокрема, на донецькому напрямку біля села водяного зафіксовано обстріл з артилерійської системи калібром 122-мм, а також ручних та станкових протитанкових гранатометів.