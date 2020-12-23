Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Полоненого на Донбасі сержанта вдалося повернути додому

Полоненого на Донбасі сержанта вдалося повернути додому (ФОТО)

23 гру 2020, 15:52
999

Військовослужбовця однієї з механізованих бригад Збройних сил України, який нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу, 23 грудня вдалося повернути додому.

Про це у середу повідомила українська делегація у Тристоронній контактній групі на Фейсбук-сторінці.

Сьогодні, завдяки відповідним діям гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Олександра Пупка, — зазначили у ТКГ.


Там додали, що встановлюють обставини, за яких сержант потрапив на окуповану Росією територію Донбасу.

Нагадаємо, 21 грудня штаб ООС повідомив, що військовослужбовець одного із підрозділів в районі проведення операції Об'єднаних сил потрапив у полон бойовиків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів