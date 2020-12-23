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Ракурс
Похищенного на Донбассе сержанта удалось вернуть домой

Похищенного на Донбассе сержанта удалось вернуть домой (ФОТО)

23 дек 2020, 15:52
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Военнослужащего одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, который недавно попал на временно неподконтрольную территорию Донбасса, 23 декабря удалось вернуть домой.

Об этом в среду сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на своей Фейсбук-странице.

Сегодня, благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне было возвращено военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, младшего сержанта Александра Пупка, — отметили в ТКГ.


Там добавили, что устанавливают обстоятельства, при которых сержант попал на оккупированную Россией территорию Донбасса.

Напомним, 21 декабря штаб ООС сообщил, что военнослужащий одного из подразделений попал в плен боевиков в районе проведения операции Объединенных сил.

Источник: Ракурс


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