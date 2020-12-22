Бойовики продовжують порушувати режим «тиші» на Донбасі, фото: «Точка доступу»

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Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують порушувати домовленості про припинення вогню.

З початку сьогоднішньої доби, 22 грудня, станом на 12.00 зафіксовано п’ять обстрілів. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Так, на донецькому напрямку біля села водяного зафіксовано обстріл з артилерійської системи калібром 122-мм, а також ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля Водяного російсько-терористичні війська вдалися до дистанційного мінування позицій українських військових з використанням переносного комплексу мінування.

На луганському напрямку ворог здійснив обстріл позицій українських військових неподалік Луганського з 82-мм мінометів. Поблизу Південного ворог застосував 120-мм міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зазначається, що втрат серед українських військових немає.

Протягом вчорашньої доби, 21 грудня, було зафіксовано шість випадків порушення вогню бойовиками:

поблизу Золотого-4, Південного, Луганського та Шумів на луганському напрямку;

поблизу Водяного на донецькому напрямку.

В результаті обстрілу біля Південного, де ворог застосовував 120-мм міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, отримали осколкові поранення двоє українських військових. Їх доставили до медзакладу, стан здоров’я — задовільний.

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі бойовики пострілами з гранатомета знищили трактор, що повертався із сільгоспробіт.