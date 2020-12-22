Стало відомо, коли антибіотики почнуть відпускати лише за рецептом

Антибіотики. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148124-stalo-vidomo-koly-antybiotyky-pochnut-vidpuskaty-lyshe-za-receptom.html

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Антибіотики за рецептом планує запровадити Міністерство охорони здоров’я. Глава відомства Максим Степанов заявив, що вже навесні 2021 року антибіотики можна буде придбати тільки за електронним рецептом.

Також електронна система рецептів буде діяти для переліку спеціальних ліків. Про це повідомив міністр охорони здоров’я під час брифінгу сьогодні, 22 грудня.

В електронну базу рецептурних речовин увійде також інсулін, препарати для імуносупресії та такі, що містять наркотичні речовини. Дані ліки почнуть продаватися в електронному вигляді вже з 1 квітня 2021 року. Трохи пізніше в базу планують додати і антибіотики, які відпускатимуться тільки за е-рецептом.

Крім того, аптеки зобов’яжуть зберігати паперові рецепти лікаря протягом одного року, щоб Держлікслужба змогла перевірити відпустку відповідних антибіотиків. Ці рішення пов’язані з тим, що в період пандемії українці стали частіше купувати та приймати антибіотики, не проконсультувавшись з лікарями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що споживання антибіотиків в Україні у 2020 році зросло в 40 разів. Це може мати віддалені наслідки для здоров’я населення. Українці певних груп стали частіше споживати антибіотики, які купують в аптеках не за призначенням лікаря. Водночас безконтрольне вживання антибіотиків тягне за собою формування антибіотикорезистентності.