Стало известно, когда антибиотики начнут отпускать только по рецепту

Антибиотики. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148124-stalo-izvestno-kogda-antibiotiki-nachnut-otpuskat-tolko-po-receptu.html

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Антибиотики по рецепту планирует внедрить Министерство здравоохранения. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что уже весной 2021 года антибиотики можно будет приобрести только по электронному рецепту.

Также электронная система рецептов будет действовать для перечня специальных лекарств. Об этом сообщил министр здравоохранения во время брифинга сегодня, 22 декабря.

В электронную базу рецептурных веществ войдет также инсулин, препараты для иммуносупрессии и содержащих наркотические вещества. Данные лекарства начнут продаваться в электронном виде уже с 1 апреля 2021 года. Несколько позже в базу планируют внедрить и антибиотики, которые будут отпускать только по е-рецепту.

Кроме того, аптек обяжут хранить бумажные рецепты врача в течение одного года, чтобы Гослекслужба смогла проверить отпуск соответствующих антибиотиков. Эти решения связаны с тем, что в период пандемии украинцы стали чаще покупать и принимать антибиотики, не проконсультировавшись с врачами.

Напомним, ранее мы сообщали, что потребление антибиотиков в Украине в 2020 году выросло в 40 раз. Это может иметь отдаленные последствия для здоровья населения. Украинцы определенных групп стали чаще потреблять антибиотики, которые покупают в аптеках не по назначению врача. В то же время бесконтрольное употребление антибиотиков влечет за собой формирование антибиотикорезистентности.