Мумию волчонка ледникового периода нашли в Канаде. Фото: Naked Science

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Ракурс

Мумию волчонка в Юконе (северо-запад Канады) обнаружила группа ученых под руководством Джули Мичен, палеонтолога и профессора анатомии из Университета Де-Мойна в Айове,

Останки хищника хранились в вечной мерзлоте — части криолитозоны, характеризующейся отсутствием периодического протаивания, сообщает Naked science.

Найденное учеными животное — это самка серого волка, на момент смерти ей было всего несколько месяцев. По мнению исследователей, 57 тыс. лет назад, в июле или начале августа, животное оказалось погребено в результате обрушения входа в его песчаное логово и умерло от нехватки воздуха.

Мумия молодой самки весом 670 г и 417 мм в длину от морды до основания хвоста покоилась там на протяжении множества веков, пока несколько лет назад ее не обнаружил местный золотодобытчик Нил Лавлесс. Он положил останки в холодильник и передал ученым.

Изучение ДНК животного показало, что перед специалистами — мумия арктического волка плейстоцена. Жур (так назвал волчонка местный народ) произошла от древних волков Сибири и Аляски. Это тот же вид, что и современные серые волки, но не их прямой предок.

Ученые рассказали, что останки животного сохранились очень хорошо, они могут рассмотреть кожу, мех и зубы. По их словам, Жур жила в период межледниковья: погода стояла достаточно теплая, чтобы в этом регионе текли реки.

На момент смерти Жур было от шести до семи недель, она была здорова и хорошо питалась. Что случилось с ее матерью и другими членами стаи, неизвестно. Возможно, Жур была единственным щенком или же в момент обрушения других волков в логове не было.

Уникальную мумию обнаружили отчасти «благодаря» глобальному потеплению, приведшему к таянию участков вечной мерзлоты.

Один из небольших плюсов изменения климата в том, что мы планируем найти еще больше подобных мумий по мере таяния вечной мерзлоты. Это хороший способ для науки лучше реконструировать то время, но он также показывает нам, насколько наша планета на самом деле нагревается, — сказала Мичен.

Ранее «Ракурс» сообщал, что мумии древних египтян обнаружили археологи во время раскопок в гигантском некрополе Саккара. Исследователям удалось обнаружить 59 хорошо сохранившихся саркофагов.