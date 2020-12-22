Мендель рассказала, когда Зеленский решит судьбу Венедиктовой

Ирина Венедиктова, фото: «Буг»

https://racurs.ua/n148122-mendel-rasskazala-kogda-zelenskiy-reshit-sudbu-venediktovoy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, оценит деятельность Ирины Венедиктовой в должности генпрокурора после ее отчета о работе за этот год.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила об этом в комментарии изданию «Украинская правда».

Мендель отметила, что 2020 год еще не закончился, поэтому окончательные выводы делать рано. Однако, по ее словам, уже сейчас можно увидеть определенную активизацию работы этого ведомства под руководством Венедиктовой.

Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры, — отметила пресс-секретарь Зеленского.



В октябре Зеленский заявлял, что дает Венедиктовой время до конца года, чтобы она показала результат — шаги в «посадке» коррупционеров.

Напомним, недавно в НАБУ обвинили Венедиктову в саботаже дела «Роттердам плюс».