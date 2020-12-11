Венедиктова. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n147628-venediktova-nedoplatila-za-projivanie-na-gosdache-nesmotrya-na-skidku-smi.html

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Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины, решила не доплачивать за проживание в государственной резиденции комплекса «Пуща-Водица» площадью почти 700 кв. м, которую она арендовала с гигантской скидкой — в три раза дешевле, чем рыночная цена на подобное жилье.

Генпрокурор заплатила за дачу только в рамках договора, а дополнительных доплат за проживание она не осуществляла. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы» со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как известно, после журналистского расследования о заниженной стоимости аренды резиденции, Венедиктова обещала, что внесет доплату, если служебная проверка подтвердит заниженную стоимость аренды. В то же время журналисты самостоятельно выяснили, что плата за такую ​​резиденцию стоит втрое дороже, чем платила Венедиктова.

В Офисе генпрокурора заявили, что несмотря на подтверждение заниженной стоимости резиденции, глава ведомства не вносила никаких доплат.

Арендная плата была уплачена в соответствии с расчетом в договоре о предоставлении в пользование госрезиденции, — пояснили в ведомстве.

По мнению Офиса генпрокурора, месячная плата за пользование государственной дачей полностью согласуется с арифметическими расчетами стоимости пользования 1 кв. м. имущества, предоставленного в пользование, и соответствует периоду, в который Венедиктова пользовалась им.

Такое же мнение высказали и в комплексе отдыха «Пуща-Водица» Государственного управления делами. Там заявили, что генпрокурор платила деньги за проживание в размере, предусмотренном договорами пользования домом.

Напомним, ранее мы сообщали, что Ирина Венедиктова отреагировала на появление публикаций в СМИ о переезде ее семьи в июне в резиденцию президента Украины общей площадью 675,1 кв. м, которая находится в ведении Государственного управления делами (ГУД). Генпрокурор договорилась с ГУДом и Кабмином, что будет жить в резиденции, где имеют право жить только президент, премьер и спикер Верховной Рады.

СМИ писали, что Венедиктова платит за аренду поместья более 2 тыс. долл. в месяц, тогда как себестоимость его содержания превышает 160 тыс. грн. После обнародования этой информации генпрокурор инициировала обыски в комплексе отдыха «Пуща Водица», чтобы изъять документацию об аренде резиденции.