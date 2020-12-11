Венедіктова. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n147628-venediktova-ne-doplatyla-za-projyvannya-na-derjdachi-popry-znyjku-zmi.html

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Ірина Венедіктова, генпрокурор України, вирішила не доплачувати за проживання у державній резиденції комплексу «Пуща-Водиця» площею майже 700 кв. м, яку вона орендувала з гігантською знижкою — у три рази дешевше, ніж ринкова ціна на подібне житло.

Генпрокурор заплатила за дачу лише у рамках договору, а додаткових доплат за проживання вона не здійснювала. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як відомо, після журналістського розслідування про занижену вартість оренди резиденції, Венедіктова обіцяла, що внесе доплату, якщо службова перевірка підтвердить занижену вартість оренди. Натомість журналісти самостійно з’ясували, що плата за таку резиденцію вартує втричі дорожче, ніж платила Венедіктова.

В Офісі генпрокурора заявили, що попри підтвердження заниженої вартості резиденції, очільниця відомства не вносила жодних доплат.

Орендна плата була сплачена нею відповідно до розрахунку до договору про надання у користування держрезиденції, — пояснили у відомстві.

На думку Офісу генпрокурора, місячна плата за користування державною дачею повністю узгоджується з арифметичними розрахунками вартості користування 1 кв. м. майна, наданого в користування, та відповідає періоду, в який Венедіктова користувалась ним.

Таку саму думку висловили і у комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами. Там заявили, що генпрокурор сплачувала кошти за проживання у розмірі, передбаченому договорами користування будинком.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ірина Венедіктова відреагувала на появу публікацій у ЗМІ щодо переїзду її сім’ї у червні в резиденцію президента України загальною площею 675,1 кв. м, яка перебуває у віданні Державного управління справами (ДУС). Генпрокурор домовилася із ДУС та Кабміном, що житиме у маєтку, де мають право мешкати лише президент, прем'єр і спікер Верховної Ради.

ЗМІ писали, що Венедіктова платить за оренду маєтку понад 2 тис. дол. на місяць, тоді як собівартість його утримання перевищує 160 тис. грн. Після оприлюднення цієї інформації генпрокурор ініціювала обшуки у комплексі відпочинку «Пуща Водиця», щоб вилучити документацію про оренду резиденції.