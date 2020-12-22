Мендель розповіла, коли Зеленський вирішить долю Венедіктової

Ірина Венедіктова, фото: «Буг»

https://racurs.ua/ua/n148122-mendel-rozpovila-koly-zelenskyy-vyrishyt-dolu-venediktovoyi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, оцінить діяльність Ірини Венедіктової на посаді генпрокурора після її звіту про роботу за цей рік.

Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель повідомила про це в коментарі виданню «Українська правда».

Мендель зазначила, що 2020 рік ще не закінчився, тож остаточні висновки робити зарано. Водночас, за її словами, вже зараз можна побачити певну активізацію роботи цього відомства під керівництвом Венедіктової.

Якщо порівнювати з 2019 роком, бачимо збільшення показників успішності Офісу генерального прокурора. Продовжується і реформа системи прокуратури, — зазначила прес-секретар Зеленського.



У жовтні Зеленський заявляв, що дає Венедіктовій час до кінця року, щоб вона показала результат — кроки у «посадці» корупціонерів.

Нагадаємо, нещодавно в НАБУ звинуватили Венедіктову у саботажі справи «Роттердам плюс».