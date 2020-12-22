Мумію вовченяти льодовикового періоду знайшли в Канаді. Фото: Naked Science

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Ракурс

Мумію вовченяти в Юконі (північний захід Канади) виявила група вчених під керівництвом Джулі Мічен, палеонтолога і професора анатомії з університету Де-Мойн в Айові.

Останки хижака зберігалися у вічній мерзлоті — частині кріолітозони, яка характеризується відсутністю періодичного відтавання, повідомляє Naked science.

Знайдена вченими тварина — самка сірого вовка, на момент смерті їй було всього кілька місяців. На думку дослідників, 57 тис. років тому, в липні або на початку серпня, тварина виявилася похованою в результаті обвалення входу в її піщане лігво і померла від нестачі повітря.

Мумія молодої самиці вагою 670 г і 417 мм у довжину від морди до основи хвоста лежала там протягом багатьох століть, поки кілька років тому її не знайшов місцевий золотошукач Ніл Лавлесс. Він поклав останки в холодильник і передав вченим.

Вивчення ДНК тварини показало, що перед фахівцями — мумія арктичного вовка плейстоцену. Жур (так назвав вовченя місцевий народ) походила від древніх вовків Сибіру та Аляски. Це той самий вид, що і сучасні сірі вовки, але не їх прямий предок.

Вчені розповіли, що останки тварини збереглися дуже добре, вони можуть роздивитися шкіру, хутро і зуби. За їхніми словами, Жур жила в період між льодовиковими періодами: погода була доволі тепла, щоб у цьому регіоні текли річки.

На момент смерті Жур було від шести до семи тижнів, вона була здорова і добре харчувалася. Що сталося з її матір’ю та іншими членами зграї, невідомо. Можливо, Жур була єдиним щеням або ж в момент обвалення інших вовків в лігві не було.

Унікальну мумію виявили «завдяки» глобальному потеплінню, яке привело до танення ділянок вічної мерзлоти.

Один з невеликих плюсів зміни клімату в тому, що ми плануємо знайти ще більше подібних мумій у міру танення вічної мерзлоти. Це хороший спосіб для науки краще реконструювати той час, але він також показує нам, наскільки наша планета насправді нагрівається, — сказала Мічен.



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