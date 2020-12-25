Щедрик. Фото: Ракурс

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Ракурс

Католицьке Різдво святкують сьогодні, 25 грудня, в Україні та світі. До цього свята українські та азербайджанські музиканти зіграли українського «Щедрика» серед гір на Кавказі.

Відомий український твір виконували на національних старовинних інструментах. Відповідне відео оприлюднив посол України в Азербайджані Владислав Каневський на своїй сторінці у Facebook.





За традицією український «Щедрик» сповіщає світові наближення новорічних та різдвяних свят. Сьогодні він сповістить з висоти чарівних Кавказьких гір, — заявив посол.

Наголосимо, що «Щедрик» — одна з найпопулярніших обробок українського композитора Миколи Леонтовича, яка відома у всьому світі під назвою «Колядка дзвонів». Уперше «Щедрика» виконав хор Київського університету 1916 року.





Пізніше пісня закріпилася в музичній культурі західних країн під назвою «колядка дзвонів». І досі американські хори співають цей твір як колядку на католицьке Різдво, яке святкують 25 грудня.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Щедрик», відомий український твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, виконав оркестр Військово-повітряних сил США. Таким чином оркестр привітав українців із різдвяними та новорічними святами.