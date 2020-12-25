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Ракурс
Щедрик. Фото: Ракурс

Українського «Щедрика» виконали посеред гір на старовинних інструментах (ФОТО, ВІДЕО)

25 гру 2020, 09:51
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Католицьке Різдво святкують сьогодні, 25 грудня, в Україні та світі. До цього свята українські та азербайджанські музиканти зіграли українського «Щедрика» серед гір на Кавказі.

Відомий український твір виконували на національних старовинних інструментах. Відповідне відео оприлюднив посол України в Азербайджані Владислав Каневський на своїй сторінці у Facebook.

Допис Каневського. Скріншот: Facebook

За традицією український «Щедрик» сповіщає світові наближення новорічних та різдвяних свят. Сьогодні він сповістить з висоти чарівних Кавказьких гір, — заявив посол.

Наголосимо, що «Щедрик» — одна з найпопулярніших обробок українського композитора Миколи Леонтовича, яка відома у всьому світі під назвою «Колядка дзвонів». Уперше «Щедрика» виконав хор Київського університету 1916 року.


Пізніше пісня закріпилася в музичній культурі західних країн під назвою «колядка дзвонів». І досі американські хори співають цей твір як колядку на католицьке Різдво, яке святкують 25 грудня.

Оркестр. Скріншот: Ракурс

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Щедрик», відомий український твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, виконав оркестр Військово-повітряних сил США. Таким чином оркестр привітав українців із різдвяними та новорічними святами.

Джерело: Ракурс


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