Щедрий вечір в Україні: 10 неймовірно красивих версій всесвітньо відомої щедрівки / Фото: УНН

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Щедрий вечір святкують українці 13 січня. Свою назву цей вечір отримав завдяки щедрому столу. Найпишніше святвечір відзначали на Лівобережжі та Гуцульщині. Якщо 6 січня, напередодні Різдва, українці готували вечерю з пісних страв, то напередодні Нового року або Василя вечеря, навпаки, вже була щедрою, багатою. Також ввечері 13 січня дівчата йшли щедрувати, а наступного ранку хлопці — посівати.

Часто на Щедрий вечір звучала щедрівка «Щедрик» — одна з найпопулярніших обробок композитора Миколи Леонтовича, знана не лише в Україні, але й у всьому світі під назвою «Дзвінка колядка, Колядка дзвонів» (англ. Ukrainian Call Carol, Ukrainian Carol of the Bells). Відомо, що музичний твір «Щедрик» належить до тих, над якими Леонтович працював майже все життя. Першу редакцію щедрівки було написано до 1902 року, а останню, п’яту — у 1919 році. Уперше «Щедрика» виконав хор Київського університету 1916 року, коли композитор працював у Києві та керував хоровими колективами.

До вашої уваги різні версії «Щедрика». Зокрема, англомовна версія у виконанні гуртів армії США, а також мелодія «Щедрика» у виконанні хору Академії хорового мистецтва ім. Попова, Вашингтонського хору, Мормонського хору, гурту The Piano Guys, хлопчачого вокального гурту Libera Official, піаніста Девіда Гікена, гурту Pentatonix, співачки Кеті Мелуа та жіночого хору Горі, композитора Томмі Профітта.