Щедрый вечер в Украине: 10 невероятно красивых версий всемирно известной щедривки / Фото: УНН

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Щедрый вечер празднуют украинцы 13 января. Свое название этот вечер получил благодаря щедрому столу. Пышно его отмечали на Левобережье и Гуцульщине. Если 6 января, накануне Рождества, украинцы готовили ужин из постных блюд, то накануне Нового года или Василия ужин, наоборот, уже был щедрый, богатый. Также вечером 13 января девушки шли петь щедривки, а на следующее утро ребята засевали.

Часто на Щедрый вечер звучала щедривка «Щедрик» — одна из самых популярных обработок композитора Николая Леонтовича, известная не только в Украине, но и во всем мире под названием «Колядка колоколов» (англ. Ukrainian Call Carol, Ukrainian Carol of the Bells). Известно, что музыкальное произведение «Щедрик» относится к тем, над которыми Леонтович работал почти всю жизнь. Первая редакция щедривки было написано в 1902 году, а последняя, пятая — в 1919 году. Впервые «Щедрик» исполнил хор Киевского университета в 1916 году, когда композитор работал в Киеве и руководил хоровыми коллективами.

Вашему вниманию различные версии «Щедрика». В частности, англоязычная версия в исполнении групп армии США, а также мелодия «Щедрик» в исполнении хора Академии хорового искусства им. Попова, Вашингтонского хора, Мормонского хора, группы The Piano Guys, вокальной группы Libera Official, пианиста Дэвида Гикена, группы Pentatonix, певицы Кэти Мелуа и женского хора Гори, композитора Томми Профитта.