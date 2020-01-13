Амина Окуева. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n131955-predpolagaemyy-organizator-ubiystva-okuevoy-prichasten-k-ubiystvu-direktora-caparol-nacpoliciya.html

Ракурс

Убийство Амины Окуевой может быть связано еще с двумя заказными убийствами. Вероятный организатор нападения на Окуеву, который был задержан 12 января, причастен к раскрытым убийствам директора компании Caparol Павла Зможного и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького.

Об этом заявил начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов во время сегодняшнего брифинга.

Небытов заявил, что полиции удалось выйти на группу лиц во время расследования убийства Миленького. По мнению Небытова, у полиции есть веские основания полагать, что данная группа лиц причастна к убийству начальника отдела рекламы Киевского метрополитена в январе 2019 года.

Также полиция пришла к выводу, что данная группа лиц также причастна к заказному убийству Зможного, которое произошло в поселке Крушина Васильковского района в сентябре 2016 года.

Данные подозреваемые были задержаны полицией в сентябре 2019 года. Меру пресечения для них избирал Святошинский суд. Но прокуратура и следствие не согласились с решением суда и подали в апелляцию.

Апелляционный суд вынес решение о применении к подозреваемым безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако, позже Шевченковский суд изменил им меры пресечения, не предусматривающие содержание под стражей.

По словам Небытова, у подозреваемых были взяты биологические образцы и отправлены на экспертизу.

Было отмечено, что вчера был задержан вероятный организатор убийства, ДНК которого совпадает с биологическими образцами, обнаруженными на автомате, оставленном преступниками на месте убийства Окуевой.

Как ранее писал «Ракурс», киллеры, которые были задержаны по подозрению в причастности к убийству Окуевой, действовали не только в Украине, но и в странах ЕС.