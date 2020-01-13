Аміна Окуєва. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n131955-mojlyvyy-organizator-vbyvstva-okuievoyi-prychetnyy-do-vbyvstva-dyrektora-caparol-nacpoliciya.html

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Вбивство Аміни Окуєвої може бути пов’язано ще з двома замовними вбивствами. Ймовірний організатор нападу на Окуєву, який був затриманий 12 січня, причетний до вже розкритих вбивств директора компанії Caparol Павла Зможного і начальника відділу реклами Київського метрополітену Павла Миленького.

Про це заявив начальник Головного управління поліції у Київській області Андрій Нєбитов під час сьогоднішнього брифінгу.

Нєбитов заявив, що поліції вдалося вийти на групу осіб під час розслідування вбивства Миленького. На думку Нєбитова, у поліції є вагомі підстави вважати, що дана група осіб причетна до вбивства начальника відділу реклами Київського метрополітену у січні 2019 року.

Також поліція прийшла висновку, що дана група осіб також причетна до замовного вбивства Зможного, яке відбулося у селищі Крушина Васильківського району у вересні 2016 року.

Дані підозрювані були затримані поліцією у вересні 2019 року. Запобіжний захід для них обирав Святошинський суд. Але прокуратура і слідство не погодилися із рішенням суду і подали до апеляції.

Апеляційний суд виніс рішення про застосування до підозрюваних безальтернативного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Однак, пізніше Шевченківський суд змінив їм запобіжний захід, який не передбачає утримання під вартою.

За словами Нєбитова, у підозрюваних були взяті біологічні зразки і відправлені на експертизу.

Було відзначено, що вчора був затриманий ймовірний організатор вбивства, ДНК якого збігається із біологічними зразками, виявленими на автоматі, залишеному злочинцями на місці вбивства Окуєвої.

Як раніше писав «Ракурс», кілери, які були затримані за підозрою у причетності до вбивства Окуєвої, діяли не тільки в Україні, але і в країнах ЄС.