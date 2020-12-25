Зеленский. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n148269-s-rojdestvom-hristovym-zelenskiy-pozdravil-ukraincev-v-novom-video.html

Ракурс

С Рождеством Христовым поздравил украинцев президент Владимир Зеленский, записав новое видеообращение.

Украинский гарант сердечно поздравил граждан Украины и миллионы людей во всем мире, которые 25 декабря празднуют Рождество. Соответствующее видеообращение опубликовала пресс-служба президента.

Зеленский заявил, что несмотря на все испытания, которые выпали на судьбу всего мира в этом году, рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят.

Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лице наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины, — заявил Зеленский.

Он поздравил всех украинцев, празднующих Рождество сегодня, 25 декабря, с тем, чтобы они провели Сочельник, и встретили первую звезду на вечернем небе в семейном кругу.

Пусть с Рождеством в каждую семью придет согласие, в каждый дом — достаток, а на украинскую землю — тысячелетний мир и процветание. Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное — здоровых рождественских праздников, — добавил президент.

Напомним, ранее мы сообщали, что католическое Рождество празднуют сегодня, 25 декабря, в Украине и мире. В честь этого праздника украинские и азербайджанские музыканты сыграли украинского «Щедрика» среди гор на Кавказе. Известное украинское произведение исполняли на национальных старинных инструментах.