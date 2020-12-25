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Ракурс
Австралия. Фото: Популярная механика

Морской «снег» накрыл побережье Австралии в разгар лета — видео явления

25 дек 2020, 11:48
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Уникальная густая пена, похожая на пену для ванны, накрыла все побережье Австралии из-за наводнений и приливов, которые бушуют в разгар в Южном полушарии.

Экстренные службы сообщили, что получили более 700 звонков с просьбами о помощи. Однако со временем, как стихия поутихла, в интернете начали появляться кадры, как люди гуляют рядом с пеной, а дети играют с ней. Об этом сообщает «Популярная механика».

Однако ученые предупреждают, что заходить в саму пену крайне опасно, поскольку она полностью скрывает обзор. Вследствие этого, под ней могут скрывать ядовитые змеи и опасный мусор, который может нанести травмы.

Руководитель местной службы спасения Натан Файф отмечает, что на берегу валяется много «нестандартного» мусора. Так, ранее спасателям удалось вытащить с пляжа половину коровы.

Если же говорить о змеях, то стоит отметить, что у берегов Австралии обитает 32 вида морских змей, и все они ядовиты, — отмечает спасатель.


Австралийские исследователи заявляют, что сама по себе пена безвредна для человека. Она образуется при сбивании морской воды с водорослями, солями и жирами, которые есть в воде.

Напомним, ранее мы сообщали, что снег выпал в альпийских районах на юго-востоке Австралии. В Южном полушарии Земли сейчас разгар лета. Причина такой необычной погоды — движение через юго-запад страны холодной массы. Тем временем, когда в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс наблюдаются аномально низкие температуры — до 10 ° ниже средних ежегодных значений, в австралийском штате Квинсленд наоборот — высокие температуры бьют рекорды.

Источник: Ракурс


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