Австралия. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/n148270-morskoy-sneg-nakryl-pobereje-avstralii-v-razgar-leta-video-yavleniya.html

Ракурс

Уникальная густая пена, похожая на пену для ванны, накрыла все побережье Австралии из-за наводнений и приливов, которые бушуют в разгар в Южном полушарии.

Экстренные службы сообщили, что получили более 700 звонков с просьбами о помощи. Однако со временем, как стихия поутихла, в интернете начали появляться кадры, как люди гуляют рядом с пеной, а дети играют с ней. Об этом сообщает «Популярная механика».



Однако ученые предупреждают, что заходить в саму пену крайне опасно, поскольку она полностью скрывает обзор. Вследствие этого, под ней могут скрывать ядовитые змеи и опасный мусор, который может нанести травмы.

Руководитель местной службы спасения Натан Файф отмечает, что на берегу валяется много «нестандартного» мусора. Так, ранее спасателям удалось вытащить с пляжа половину коровы.

Если же говорить о змеях, то стоит отметить, что у берегов Австралии обитает 32 вида морских змей, и все они ядовиты, — отмечает спасатель.



Австралийские исследователи заявляют, что сама по себе пена безвредна для человека. Она образуется при сбивании морской воды с водорослями, солями и жирами, которые есть в воде.





Напомним, ранее мы сообщали, что снег выпал в альпийских районах на юго-востоке Австралии. В Южном полушарии Земли сейчас разгар лета. Причина такой необычной погоды — движение через юго-запад страны холодной массы. Тем временем, когда в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс наблюдаются аномально низкие температуры — до 10 ° ниже средних ежегодных значений, в австралийском штате Квинсленд наоборот — высокие температуры бьют рекорды.