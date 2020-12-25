Коронавірус у Києві. Фото: Istock

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 1 тис. 38 осіб, у тому числі у 57 дітей та 24 медиків. Всього підтверджено 106 тис. 78 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 67 тис. 283 активних хворих.

За добу померли 15 пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 1 тис. 816 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

568 жінок віком від 18 до 89 років;

413 чоловіків віком від 19 до 90 років;

31 дівчинка від трьох місяців до 17 років та 26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 91 пацієнта, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дарницькому районі — 293;

Дніпровському районі —175;

Деснянському районі — 115.

Одужали за минулу добу 1 тис. 816 людей. Всього коронавірус подолали 36 тис. 969 мешканців Києва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу призвела до появи нових штамів, які, зокрема, активно поширюються у Великій Британії та на півдні Африки. Попри певні зміни в будові вірусів, вони все ще виявляються наявними тестами на коронавірус SARS-CoV-2.