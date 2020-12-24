Рождественское обращение королевы. Фото: BBC

https://racurs.ua/n148239-rasstroennaya-koroleva-sdelali-feykovoe-rojdestvenskoe-obraschenie-elizavety-ii-video.html

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Рождественское обращение королевы Елизаветы II, созданное с помощью технологии дипфейков, покажет британский телеканал Channel 4.

Руководство канала объяснило, что с помощью дипфейк-обращения хочет предупредить зрителей об опасности «фейкньюз в цифровую эпоху», пишет BBC News.

Канал опубликовал фрагмент обращения. Полную пятиминутную версию покажут 25 декабря в 17.25 по киевскому времени. В видео Елизавета II сначала благодарит Channel 4 за возможность говорить то, что она действительно думает.

Если у моего послания и есть тема, то это вера. Вера в способность отличить настоящее от подделки, — якобы говорит королева в обращении.

Дальше она «рассказывает», что пережить этот тяжелый год многим помогала семья.

Именно поэтому меня так расстроил поступок Гарри и Меган. Немного вещей могут обидеть больше, чем когда кто-то говорит тебе, что предпочитает жить с канадцами, — «жалуется» королева.

Хотя нейросети позволяют копировать голос человека, текст, который произносит королева, читает британская актриса Дебра Стивенсон.

Над дипфейком работала студия спецэффектов Framestore. Она получила «Оскар» за визуальные эффекты в фильме «Бегущем по лезвию 2049».

Channel 4 считается «альтернативным» конкурентом более консервативного BBC. Например, в середине 1980-х годов на Пасху канал показал документальный фильм о том, что Иисуса, возможно, никогда не существовало.

Напомним, рождественский пудинг, который приготовила королевская семья еще в прошлом году, передали военным ветеранам к предстоящему празднику.