Різдвяне звернення королеви. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n148239-zasmuchena-koroleva-stvoryly-feykove-rizdvyane-zvernennya-ielyzavety-ii-video.html

Ракурс

Різдвяне звернення королеви Єлизавети II, зроблене за допомогою технології діпфейків, покаже британський телеканал Channel 4.

Керівництво каналу пояснило, що за допомогою діпфейк-звернення хоче попередити глядачів про небезпеку «фейкньюз у цифрову епоху», пише BBC News.

Канал опублікував фрагмент звернення. Повну п’ятихвилинну версію покажуть 25 грудня в 17.25 за київським часом. У відео Єлизавета II спочатку дякує Channel 4 за можливість говорити те, що вона дійсно думає.

Якщо у мого послання і є тема, то це віра. Віра у здатність відрізнити справжнє від підробки, — нібито йдеться у зверненні.

Далі вона «розповідає", що пережити цей важкий рік багатьом допомогла родина.

Саме тому мене так засмутив вчинок Гаррі й Меган. Небагато речей можуть образити більше, ніж коли хтось говорить тобі, що краще жити з канадцями, — «скаржиться» королева.

Хоча нейромережі дозволяють копіювати голос людини, текст, який говорить королева, читає британська акторка Дебра Стівенсон.

Над діпфейком працювала студія спецефектів Framestore. Вона отримала «Оскар» за візуальні ефекти у фільмі «Той, хто біжить по лезу 2049».

Channel 4 вважається «альтернативним» конкурентом більш консервативного BBC. Наприклад, у 1980-х роках на Великдень канал показав документальний фільм про те, що Ісуса, можливо, ніколи не існувало.

Нагадаємо, різдвяний пудинг, який королівська сім’я приготувала ще минулого року, передали військовим ветеранам напередодні свят.