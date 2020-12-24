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Ракурс
Різдвяне звернення королеви. Фото: BBC

Засмучена королева — створили фейкове різдвяне звернення Єлизавети II (ВІДЕО)

24 гру 2020, 15:14
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Різдвяне звернення королеви Єлизавети II, зроблене за допомогою технології діпфейків, покаже британський телеканал Channel 4.

Керівництво каналу пояснило, що за допомогою діпфейк-звернення хоче попередити глядачів про небезпеку «фейкньюз у цифрову епоху», пише BBC News.

Канал опублікував фрагмент звернення. Повну п’ятихвилинну версію покажуть 25 грудня в 17.25 за київським часом. У відео Єлизавета II спочатку дякує Channel 4 за можливість говорити те, що вона дійсно думає.

Якщо у мого послання і є тема, то це віра. Віра у здатність відрізнити справжнє від підробки, — нібито йдеться у зверненні.

Далі вона «розповідає", що пережити цей важкий рік багатьом допомогла родина.

Саме тому мене так засмутив вчинок Гаррі й Меган. Небагато речей можуть образити більше, ніж коли хтось говорить тобі, що краще жити з канадцями, — «скаржиться» королева.

Хоча нейромережі дозволяють копіювати голос людини, текст, який говорить королева, читає британська акторка Дебра Стівенсон.

Над діпфейком працювала студія спецефектів Framestore. Вона отримала «Оскар» за візуальні ефекти у фільмі «Той, хто біжить по лезу 2049».


Channel 4 вважається «альтернативним» конкурентом більш консервативного BBC. Наприклад, у 1980-х роках на Великдень канал показав документальний фільм про те, що Ісуса, можливо, ніколи не існувало.

Нагадаємо, різдвяний пудинг, який королівська сім’я приготувала ще минулого року, передали військовим ветеранам напередодні свят.

Джерело: Ракурс


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