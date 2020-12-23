Королівська родина приготувала різдвяний пудинг у 2019 році. Фото: ET Canada

https://racurs.ua/ua/n148191-korolivska-rodyna-podaruvala-viyskovym-veteranam-rizdvyanyy-pudyng-foto-video.html

Ракурс

Різдвяний пудинг, який королівська сім’я приготувала ще минулого року, передали військовим ветеранам напередодні свят.

Чотири покоління британської королівської сім’ї — королева Єлизавета II, її син принц Чарльз, онук принц Вільям і правнук принц Джордж — зібралися разом, щоб приготувати традиційне англійське частування. Про це пише ET Canada.

Оскільки за правилами приготування різдвяний пудинг повинен «зріти» тривалий час (від декількох тижнів до цілого року), то спробувати результати праці королівської сім’ї можна тільки зараз.

Благодійна організація «Британський легіон» подарувала готовий пудинг військовим ветеранам у Великобританії та країнах Співдружності напередодні свята.

До складу пудингу входять цукати, мускатний горіх, родзинки, бренді, мигдаль та інші прянощі, а ще в нього кладуть срібні шестипенсові монети — вважається, що вони принесуть багатство та успіх тим, хто їх знайде.

Королівська родина приготувала чотири порції пудингу, ще 95 приготували інші британські сім’ї.

Частування відправили ветеранам: одну шестипенсову монету вже знайшли — вона дісталася 59-річному Джуліану Гровсу, який служив протягом 11 років в медичному корпусі Королівської армії.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, порушила карантин разом з чоловіком принцом Вільямом і дітьми, попри те, що в Великобританії лютує новий штам коронавірусу.