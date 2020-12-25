Єлизавета. Фото: Ракурс

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Ракурс

Єлизавета II, королева Великої Британії, показала одну зі своїх перших різдвяних листівок. Майбутня королева у віці трьох років позує з батьками для народу.

Знімок зроблений у 1929 році. Про це повідомляє Букінгемський палац на своїй сторінці в Instagram.

На різдвяній листівці зображені герцог і герцогиня Йоркська, а також їх трирічна донька, принцеса Єлизавета Йоркська, яку зараз всі знають як королеву Єлизавету II. До цього своїми різдвяними листівками похизувалися Кейт Міддлтон і принц Вільям та Меган Маркл і принц Гаррі.





Майбутня королева народилася у Лондоні 21 квітня 1926 року у родині принца герцога Йоркського та герцогині Йоркської. Як онука короля по чоловічій лінії вона отримала титул британської принцеси.

На сьогодні королева є однією з найпопулярніших осіб Великої Британії. За останніми опитуваннями, її підтримують близько 80% підданих. Хоча справа принцеси Діани на деякий час похитнула популярність королеви і авторитет монархії, але в довготривалій перспективі, як видно з досліджень громадської думки, не позначилася на ньому.

Королева також є монархом, який в історії Великої Британії правив найдовше. Попередній рекорд належав королеві Вікторії, яка правила в країні 63 роки, 226 днів, 16 годин та 23 хвилини у період з 1837 до 1901 року. Станом на 24 грудня 2020 року правління Єлизавети II триває вже 68 років та 322 днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що різдвяне звернення королеви Єлизавети II, зроблене за допомогою технології діпфейків, покаже британський телеканал Channel 4. Керівництво каналу пояснило, що за допомогою діпфейк-звернення хоче попередити глядачів про небезпеку «фейкньюз у цифрову епоху».

Канал опублікував фрагмент звернення. Повну п’ятихвилинну версію покажуть 25 грудня в 17.25 за київським часом. У відео Єлизавета II спочатку дякує Channel 4 за можливість говорити те, що вона дійсно думає.