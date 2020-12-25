Єлизавета II, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n148287-vy-ne-sami-ielyzaveta-ii-zvernulasya-do-naciyi-v-chasy-jorstkogo-karantynu.html

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Єлизавета II, 94-річна королева Великої Британії, звернулася до нації зі своїм традиційним щорічним різдвяним посланням, яке цього року припадає на період жорсткого карантину у Сполученому королівстві.

Як і багато інших жителів Британії, де 20 грудня посилили карантин через активне поширення нового штаму коронавірусу, Єлизавета II святкує Різдво окремо від родини, повідомляє агентство Reutres.

Вона перебуває у Віндзорському замку зі своїм чоловіком, 99-річним принцом Філіпом.

Зазвичай усі представники британської королівської родини збираються в резиденції у селі Сандрінґем, що в східній Англії, а похід до сусідньої церкви на різдвяну службу є основною подією королівського календаря.

Королева у своєму зверненні зазначила, що для багатьох ці дні позначені сумом — хтось оплакує втрату близьких, хтось — сумує за друзями чи родиною, яких зараз перебувають на відстані через запроваджені карантинні заходи.

В той час, як всі хотіли б на Різдво просто обійнятися або потиснути один одному руки, — зазначила королева. — Якщо ви серед них — ви не самі; дозвольте запевнити у моїх думках і молитвах.

Королева також віддала шану волонтерам, які в усьому світі «дивовижно відгукнулися на виклики цього року».

Я дуже пишаюся і зворушена цим спокійним і невгасимим духом, — зазначила вона.

Примітно, що рік, який неминуче роз'єднував людей, багато в чому зблизив нас, — наголосила королева.



Нагадаємо, Єлизавета II нещодавно показала одну зі своїх перших різдвяних листівок. На ній трирічна майбутня королева позує з батьками для народу.