День подарунків відзначають 26 грудня

https://racurs.ua/ua/n148286-26-grudnya-vidznachaut-den-podarunkiv.html

Ракурс

26 грудня, в другий день Різдва за григоріанським календарем, у низці країн світу святкують День подарунків (День святого Стефана у католицькій церкві).

Це свято виникло у Великій Британії, а згодом поширилося по світу.

Католицька церква 26 грудня вшановує пам’ять Стефана Першомученика — одно з перших семи дияконів, котрі допомагали апостолам. Вважається, що він загинув близько 36 року, будучи побитим камінням.

Також на 26 грудня припадає річниця формального припинення існування Радянського Союзу. 26 грудня 1991 року Рада Республік Верховної Ради СРСР провела останнє засідання, під час якого було ухвалено декларацію № 142-Н про припинення існування Радянського Союзу у зв’язку з утворенням Співдружності незалежних держав (СНД).

У народі вважалося, що за погодою цього дня можна судити, яким буде січень.

Народні прикмети: