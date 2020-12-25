День подарков отмечают 26 декабря, фото:

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Ракурс

26 декабря, во второй день Рождества по григорианскому календарю, в ряде стран мира празднуют День подарков (День святого Стефана в католической церкви).

Этот праздник возник в Великобритании, а затем распространился по миру.

Католическая Церкви 26 декабря чествуют память Стефана Первомученика — одно из первых семи диаконов, которые помогали апостолам. Считается, что он погиб около 36 года, будучи избитым камнями.

Также на 26 декабря приходится годовщина формального прекращения существования Советского Союза. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР провел последнее заседание, в ходе которого была принята декларация № 142-Н о прекращении существования Советского Союза в связи с образованием Содружества независимых государств (СНГ).

В народе считалось, что за погодой в этот день можно судить, каким будет январь.

Народные приметы: