Зеленский подписал закон о возобновлении деятельности НАПК

Владимир Зеленский, фото: Klymenko Time

https://racurs.ua/n148285-zelenskiy-podpisal-zakon-o-vozobnovlenii-deyatelnosti-napk.html

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Владимир Зеленский, президент Украины подписал принятый Верховной Радой 15 декабря закон о внесении изменений в антикоррупционное законодательство, которым восстанавливается полноценная деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В силу этот закон вступит на следующий день после его опубликования. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Потребность в этом законе, устраняющем пробелы в антикоррупционном законодательстве, возникла в связи с резонансным решением Конституционного суда Украины от 27 октября, которым были признаны неконституционными отдельные положения закона «О предотвращении коррупции».

Отмечается, что новый закон учитывает это решение КСУ, в частности устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей и судей КСУ, направленные на обеспечение соблюдения гарантий их независимости.

Кроме того, он также предусматривает открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Напомним, в НАПК недавно назвали чиновников, которые избежали ответственности за недостоверные сведения в декларациях после резонансного решения КСУ.