Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Klymenko Time

Зеленский подписал закон о возобновлении деятельности НАПК

25 дек 2020, 20:22
999

Владимир Зеленский, президент Украины подписал принятый Верховной Радой 15 декабря закон о внесении изменений в антикоррупционное законодательство, которым восстанавливается полноценная деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В силу этот закон вступит на следующий день после его опубликования. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Потребность в этом законе, устраняющем пробелы в антикоррупционном законодательстве, возникла в связи с резонансным решением Конституционного суда Украины от 27 октября, которым были признаны неконституционными отдельные положения закона «О предотвращении коррупции».

Отмечается, что новый закон учитывает это решение КСУ, в частности устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей и судей КСУ, направленные на обеспечение соблюдения гарантий их независимости.


Кроме того, он также предусматривает открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Напомним, в НАПК недавно назвали чиновников, которые избежали ответственности за недостоверные сведения в декларациях после резонансного решения КСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров