Зеленский подписал госбюджет на 2021 год

Владимир Зеленский подписал бюджет на 2021 год, фото: «Информатор»

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, подписал принятый Верховной Радой 15 декабря закон о государственном бюджете на 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Госбюджет на 2021 год предусматривает, что доходы в следующем году составят 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн, в то время как расходы — 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн.

Предельный объем дефицита госбюджета на 2021 год определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн.

Также бюджет 2021 года предусматривает:

расходы на нацбезопасность и оборону в размере 267 млрд грн (5,93% ВВП);

расходы на здравоохранение — почти 160 млрд грн;

расходы на науку — почти 170 млрд грн.

Бюджет 2021 года также предусматривает рост минимальной зарплаты до 6 тыс. грн с 1 января и до 6,5 тыс. грн с 1 декабря.

Напомним, госбюджет-2021 также предусматривает увеличение расходов на Офис президента на 33%. В Минфине недавно объяснили, почему народные избранники проголосовали за такое решение.