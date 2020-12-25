Зеленський підписав держбюджет на 2021 рік

Зеленський підписав держбюджет на 2021 рікhttps://racurs.ua/ua/n148284-zelenskyy-pidpysav-derjbudjet-na-2021-rik.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підписав ухвалений Верховною Радою 15 грудня закон про державний бюджет на 2021 рік.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Держбюджет на 2021 рік передбачає, що доходи в наступному році становитимуть 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тис. грн, в той час як видатки — 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тис. грн.
Граничний обсяг дефіциту держбюджету на 2021 рік визначено в сумі 246 млрд 635 млн 500 тис. грн.
Також бюджет 2021 року передбачає:
- видатки на нацбезпеку та оборону в розмірі 267 млрд грн (5,93% ВВП);
- видатки на охорону здоров’я — майже 160 млрд грн;
- видатки на науку — майже 170 млрд грн.
Бюджет 2021 року також передбачає зростання мінімальної зарплати до 6 тис. грн з 1 січня та до 6,5 тис. грн з 1 грудня.
Нагадаємо, держбюджет-2021 також передбачає збільшення видатків на Офіс президента на 33%. У Мінфіні нещодавно пояснили, чому народні обранці проголосували за таке рішення.