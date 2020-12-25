У МЗС відреагували на «мантру про зброю з України» Лукашенка

Олександр Лукашенко, фото: «Букви»

https://racurs.ua/ua/n148283-u-mzs-vidreaguvaly-na-mantru-pro-zbrou-z-ukrayiny-lukashenka.html

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У Міністерстві зовнішніх справ (МЗС) України відреагували на нещодавні слова невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, котрий заявив про затримання «терористичної групи», котра нібито тоннами завозила до країни зброю через територію України.

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що Україна категорично відкидає «чергові інсинуації» Лукашенка. Про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

Риторика про втручання, мантра про «зброю з України», чітко вписується в політику Лукашенка із залякування білоруського народу, — зазначив чиновник.

Ніколенко наголосив, що Україна не є ворогом Білорусі.

Засуджуємо тероризм у будь-яких проявах, — додав речник МЗС.



Нагадаємо, Лукашенко заявив про викриття «терористичної групи», очолюваної колишнім «афганцем» та опозиціонером Миколою Автуховичем, котра нібито готувала та вже почала здійснювати теракти по всій Білорусі.