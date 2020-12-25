Лукашенко заявив про затримання пов’язаних з Україною «терористів»

Олександр Лукашенко (в центрі), фото: «Редиска»

https://racurs.ua/ua/n148280-lukashenko-zayavyv-pro-zatrymannya-pov-yazanyh-z-ukrayinou-terorystiv.html

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Олександр Лукашенко, невизнаний президент Білорусі, заявив про здійснене нещодавно затримання «терористичної групи».

За словами Лукашенка, ця група нібито везла зброю тоннами через територію України. Про це повідомляє провладне білоруське інформаційне агентство БЕЛТА.

Зараз ми їх всі канали розкрили. Вони везли тоннами зброю через Україну, — запевнив він.

Лукашенко стверджує, що цю «терористичну групу» очолював Микола Автухович — колишній афганець та бізнесмен, котрий як опозиційний кандидат брав участь у парламентський виборах у Білорусі у 2004 році, після чого зазнав переслідувань з боку влади.

У 2006 році проти нього порушили кримінальну справу про нібито несплату податків і засудили до трьох з половиною років ув’язнення. Правозахисники визнали його політв’язнем.

У 2009 році Автуховича заарештували за незаконне зберігання патронів: під час першого обшуку знайшли п’ять патронів і ще п’ять — під час другого. В результаті він знову потрапив за ґрати і вийшов з в’язниці у 2014 році.

Нещодавно його знову заарештували — за обвинуваченням у створенні «терористичного угрупування», котре на території Гродненської області Білорусі нібито підпалювало автомобілі та будинки співробітників силових відомств.

Нагадаємо, нещодавно США запровадили санкції проти білоруських силовиків.